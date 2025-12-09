„Lepiej dawać niż brać” – to powiedzenie znają wszyscy. W dobie cyfryzacji, gdzie większość z nas komunikuje się na odległość, fizyczne dary mogą służyć jako potężne przypomnienie o naszych uczuciach i relacjach. Dlaczego upominki są ważną częścią funkcjonowania społecznego powiedzą: Piotr Zbigmniew Kamrat – psycholog, psychoterapeuta oraz Anna Urbańska – Lubuskie Laboratorium Książki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Norwida w Zielonej Górze.