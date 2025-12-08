Rozstawiony z „jedynką” Patryk Żyworonek (ZKS Zielona Góra) i aktualna mistrzyni Polski w grze pojedynczej do lat 19 – Natalia Bogdanowicz (Warmia Lidzbark Warmiński) wygrali rozgrywany w Zielonej Górze drugi turniej Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym.

Patryk Żyworonek w finałowym spotkaniu wygrał z Kacprem Perkowskim 4:2, a w półfinale ograł swojego kolegę klubowego – Samuela Michnę 4:3. Na najniższym stopniu podium zmagania w Zielonej Górze ukończyli Dawid Jadam (Polonia Wąchock) i Samuel Michna (ZKS Zielona Góra). O występie mówi Krzysztof Stamirowski – prezes Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego: