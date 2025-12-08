W dzisiejszym odcinku „Planu B” podsumujemy najważniejsze wnioski z kompleksowych ćwiczeń służb odpowiedzialnych za ochronę ludności i obronę cywilną, przeprowadzonych w Gorzowie pod kryptonimem „WAŁ DŁUGI 2025”. Sprawdzono współdziałanie formacji ratowniczych, procedury reagowania oraz gotowość do działania w sytuacjach zagrożenia.

Porozmawiamy również o aktualnym stanie realizacji Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie lubuskim – o tym, co już udało się osiągnąć, jakie inwestycje są najpilniejsze i jak wygląda przygotowanie regionu na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Na koniec programu tradycyjnie konkurs w którym do wygrania są powerbank i Poradnik Bezpieczeństwa.

