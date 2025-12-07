Koszykarze REWE digital Poland SKM Zastalu Zielona Góra przegrali we własnej hali z liderem II ligi PGE GiEK Zgorzelec 52:111.

Pierwsza kwarta zakończyła się wygraną Turowa 29;18. W drugiej zielonogórzanie popełniali seryjne błędy i przegrali aż 10:45. Do przerwy zespół ze Zgorzelca prowadził 74:28 i jedyną zagadką były rozmiary zwycięstwa Turowa. Goście wygrali także trzecią i czwartą kwartę 19;12 i 18:12:

Do najlepszych na parkiecie należał Jakub Wojciechowski, który zdobył najwięcej punktów dla Turowa: