Za nami duża międzynarodowa impreza kolarska. Kolejny raz na terenie WOSiR-u w Zielonej Górze-Drzonkowie rozegrano wyścig przełajowy UCI C2 w różnych kategoriach.

W elicie mężczyzn zgodnie z oczekiwaniami wygrał wychowanek zielonogórskiej Trasy, Marek Konwa (aktualnie reprezentujący Auto Škoda Mlada Boleslav). Tuż za nim uplasowali się Niemiec Silas Kuschla oraz Krzysztof Domin (Domin Sport).

W elicie kobiet triumfowała Niemka Judith Krahl, przed Słowaczką Sofią Ungerovą. Podium uzupełniła najlepsza z Polek – Zuzanna Krzystała.

W młodszych kategoriach widoczni byli Lubuszanie. Dwoje z nich stanęło na podium. Drugi wśród młodzików był Aleksander Józwa z Trasy Zielona Góra. Szybszy od niego był jedynie Cezary Konkol (Cartusia w Kartuzach), a podium uzupełnił Tymoteusz Bąk (Bryksjusz Gościęcin).

Trzecia wśród juniorek młodszych była Natalia Jaros z POM-u Strzelce Krajeńskie. Przed nią linię mety minęły triumfatorka Natalia Piróg (Pho3nix Cycling Team) oraz druga Weronika Pachocka (Warszawski Klub Kolarski).

Tuż za podium w kat. juniora młodszego uplasował się Witold Wierzbicki z zielonogórskiej Trasy. Tam zwyciężył Maciej Klaczkowski (Azalia Brzóza Królewska), przed Dawidem Bartyzelem (Avatar Silesia Team) oraz Miłoszem Pietrzakiem (Krupiński Suszec).

Więcej o zawodach w poniedziałkowej Dogrywce na antenie Radia Zielona Góra (godz. 18-20). Ponadto podsumowanie imprezy w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (21-22).