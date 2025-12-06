Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól wygrali przed własną publicznością z Necko Augustów 3:0 w setach do 21, 22 i 21 w meczu 13. kolejki PLS 1. ligi.

Wagę tego zwycięstwa tak określił szkoleniowiec nowosolskiej drużyny, Konrad Cop: