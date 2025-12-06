Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin przegrali w meczu I ligi z liderem tabeli Puriną Kąty Wrocławskie 32:38. Przed meczem odbyło się pożegnanie kończącego sportową karierę skrzydłowego Zewu Kamila Nogajewskiego, ale zespół gości nie zamierzał stosować taryfy ulgowej wobec doświadczonego gracza.

Zew prowadził wyrównana grę do 14 minuty, gdy czerwoną kartkę ujrzał skrzydłowy Dawid Wesołek. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Puriny 19:17. W drugiej części spotkania gospodarze tuż po przerwie za sprawą Nogajewskiego doprowadzili do rezultatu 18;19, ale dobrze dysponowana ekipa z Kątów Wrocławskich od 35 minuty zaczęła powiększać przewagę, a gospodarze popełnili sporo błędów własnych i musieli przełknąć gorycz porażki:

MVP spotkania został najskuteczniejszy strzelec Puriny Jakub Pietruszka:

Więcej o meczu Zew – Purina w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód: