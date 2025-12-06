Koszykarki KSSSE Enei AJP wygrały we własnej hali z AZS UMCS Lublin 91:75 (28:23, 23:12, 19:18, 21:22) w meczu na szczycie Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowska drużyna przystąpiła do spotkania z niepokonaną w tym sezonie na krajowej arenie drużyną z Lublina bez Ashley Owusu, która z ławki rezerwowych przyglądała się jak radzą sobie jej koleżanki. A te w pierwszej połowie spisywały się znakomicie. Co prawda trudno im było zdobywać punkty spod kosza, do którego dostępu broniły Laura Gil i Markeisha Gatling, a więc wykorzystywały każdą możliwość do rzutów za 3 punkty. A w tym elemencie miejscowe wyraźnie przewyższały swoje rywalki i w pierwszych dwóch kwartach trafiły 11 z 18 prób i po 20 minutach prowadziły 51:35.

Dobra gra gorzowskich koszykarek także w kwarcie nr 3. W jej połowie, po trafieniu Courtney Hurt na tablicy wyników pojawił się rezultat 64:44 dla miejscowych. Co prawda po indywidualnych akcjach Destiny Slocum przyjezdne zniwelowały straty o 5 punktów, ale na ostatnią przerwę zespoły schodziły przy prowadzeniu gospodyń 70:52.

W ostatniej kwarcie gorzowianki grały na czas, ale mimo to kontrolowały wynik i zasłużenie pokonały lubelską drużynę.