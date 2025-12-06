Stoisko lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, kramy z ozdobami i jedzeniem – tak świętowały w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego panie z terenów wiejskich.

Wszystko to z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Była to również okazja do podsumowania zeszłorocznej współpracy z LODR.

Jak mówi Jolanta Starzewska, szefowa LODR, to czas na to, żeby się nauczyć nowych rzeczy, ale nie tylko. – Przed świętami trzeba zwolnić – przekonuje:

Agnieszka Jarząbek z lubuskiego NFZ-tu mówi, że to świetna okazja, by przypomnieć paniom o tym, co najważniejsze – o zdrowiu:

