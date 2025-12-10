Audycja „Cyberprzezorny” dziś o tworzeniu silnych haseł, aby nasze dane były bezpieczne. Swoją wiedzą będzie się dzielił nasz stały ekspert – Grzegorz Gąsiewski. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska będzie dążyć do przekazania Ukrainie pozostałych samolotów MiG-29. Kończą się im resursy...
Szymon Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Według medialnych doniesień sekretarz generalny Antonio Guterres nie zaakceptował kandydatury...
Ponad 10 milionów osób w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, milion cierpi na niewydolność serca, a około 100 tysięcy nowych osób...
Wzrost wynagrodzeń pracowników, ceny leków, środków higienicznych i energii zwiększają obciążenie finansowe szpitali. Do tego dochodzi nieefektywna wycena procedur i...
Do udziału w 8. Biegu Wigilijnym, który odbędzie się 20 grudnia w Nowej Soli zapraszają Klub Mam i grupa biegowa...
Napastnik uzbrojony w nóż został śmiertelnie postrzelony przez policjanta podczas interwencji w środę (10 grudnia) w Myślenicach (Małopolskie) – przekazała...
