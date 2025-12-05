W „Filmach Wartych Zachodu” dziś „Tornado”. Szkocja końca XVIII wieku. Kiedy brutalny gang napada na wędrowną trupę lalkarzy, wśród której występuje niezwykła artystka znana jako Tornado, świat dziewczyny rozpada się w jednej chwili. Z popiołów tragedii rodzi się jednak gniew. Tornado poprzysięga zemstę i wyrusza w samotną, pełną niebezpieczeństw podróż, aby odzyskać skradzione złoto i po raz pierwszy w życiu zawalczyć o samą siebie.