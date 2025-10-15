Rafał Dobrucki zrezygnował z funkcji trenera żużlowej reprezentacji Polski. Serwis polskizuzel.pl podaje, że rezygnacja nastąpiła 13 października 2025 roku, ale jej powody nie zostały przedstawione.

48-latek prowadził „biało-czerwoną” kadrę seniorów od 2020 roku. Wcześniej pracował z kadrą juniorów. W latach 2012-2014 Dobrucki był trenerem Falubazu Zielona Góra, a później prowadził jeszcze Spartę Wrocław.

W ostatnim czasie nazwisko Dobruckiego przewijało się w kontekście kandydata na nowego trenera Falubazu, po tym jak z klubu odszedł Piotr Protasiewicz. Póki co zielonogórski klub nie ogłosił nazwiska nowego szkoleniowca. Czy w obecnej sytuacji zostanie w nim Dobrucki? Czas pokaże.