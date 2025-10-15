Akademia Sportów Walki Knockout Zielona Góra oficjalnie otworzyła i zaprezentowała swoją nową siedzibę. Obiekt przy ul. Lisiej w Zielonej Górze wcześniej przeszedł gruntowny remont i został dostosowany do uprawiania sportów walki.

Lokal ma dużą salę, osobne szatnie dla kobiet oraz mężczyzn oraz zaplecze sanitarne. Tomasz Pasek, szef klubu zaznacza, że w ostatnim czasie zwiększył ofertę i w ASW Knockout można trenować obecnie różne sporty walki:

Nowy obiekt zachwalał jeden z najbardziej utytułowanych wychowanków tego zielonogórskiego klubu:

Na uroczystości pojawił się m.in. Prezydent Miasta Zielona Góra, Marcin Pabierowski: