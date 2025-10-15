Bożena Ambroży z zawodu jest księgową. Jest mężatką, ma dwoje dorosłych dzieci oraz czworo wnucząt. Trzydzieści cztery lata temu, gdy usłyszała lekarską diagnozę jej życie diametralnie się zmieniło.

Rak piersi załamał ją psychicznie, zaczęła jednak uczęszczać na zajęcia Gorzowskiego Stowarzyszenia Amazonek, by po pewnym czasie zostać prezeska tej organizacji. Pani Bożena jest osobą znaną nie tylko w Gorzowie. Twierdzi, że gdy pomaga, czuje bluesa.

Posłuchaj reportażu.

Zapowiedź reportażu.

Rozmowa Moniki Bartkowicz-Krzysztof z autorką Izabelą Patek.