Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” spotkamy się z poetą Krzysztofem Szymkowiakiem. Przeniesiemy się także do bibliotek w Gorzowie i Sulechowie, w których w najbliższym czasie będzie się sporo działo. Bibliotekarka natomiast przedstawi pozycje godne uwagi.

Naszych słuchaczy zapytamy o to, dlaczego lubią czytać książki- czy jest to dla nich sposób na spędzenie wolnego czasu, samokształcenie czy może na przeniesienie się do innej rzeczywistości?

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 68 324 35 33 oraz na komentarze.