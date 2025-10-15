Doktor Andrzej Łukasik przyjechał do Torzymia w 1952 roku. Rozpoczął pracę w ówczesnym sanatorium chorób płuc, które po latach zostało przekształcone w szpital specjalistyczny pulmunologiczno – kardiologiczny. Niedawno został odsłonięty pomnik poświęcony doktorowi.

Na uroczystość przyjechała z Francji, córka doktora Małgorzata, wraz z mężem – Belgiem oraz dwojgiem dorosłych dzieci. Uroczystość była okazją do rozmów o ojcu i dziadku, ale także o kultywowaniu przez Polaków na emigracji polskiej kultury i tradycji. Właśnie powstała w języku francuskim książka o doktorze Andrzeju Łukasiku. Publikacja jest tłumaczona na język polski i wkrótce ukaże się również w Polsce.

Posłuchaj reportażu.

Rozmowa Cezarego Galka z autorka audycji Izabelą Patek.