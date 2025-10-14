W środę w II lidze koszykarzy dojdzie do pierwszych od niespełna dwóch lat lubuskich derbów pomiędzy REWE digital Poland SKM-em Zastalem Zielona Góra a EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów.

Obie ekipy niemal identycznie rozpoczęły nowy sezon. Po czterech kolejkach mają bilans 2-2 i plasują się w środku tabeli grupy D. O nadchodzących derbach mówi jeden z najbardziej doświadczonych graczy SKM-u, Kamil Olejnik:

Atut własnego boiska będzie po stronie Zastalu, ale my pojedziemy tam po zwycięstwo zapowiada trener gorzowskiej drużyny Marek Mańkowski.

Mecz SKM – Kangoo w środę 15 października o godzinie 19:15 w hali przy ul. Amelii w Zielonej Górze.