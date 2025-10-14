Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze zainaugurował dziś 34 rok akademicki. Z oferty różnorakich działań korzystać będzie aż 900 słuchaczy.

– Każdego roku przybywają nowe zajęcia edukacyjne, które są odpowiedzią na zmieniające się otoczenie. Zmieniają się też seniorzy, dziś w Uniwersytecie poszukują czegoś innego niż ich poprzednicy – mówi Zofia Banaszak, prezeska zielonogórskiego UTW.

Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO dodaje, że obecne czasy to wyzwanie dla wielu instytucji w zakresie zaspokajania potrzeb seniorów.

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce działają już 50 lat. Mecenas Wiesława Borczyk, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW uważa, że ten sposób aktywizacji znakomicie się sprawdził, ale każdego roku pojawiają się nowe wyzwania.

Dodajmy, że w inauguracji 34 roku akademickiego w Zielonogórskim Uniwersytet Trzeciego Wieku wzięli udział parlamentarzyści, władze miasta, przedstawiciele placówek kultury i instytucji działających na rzecz seniorów. Gościny udzielił Uniwersytet Zielonogórski.