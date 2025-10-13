Rugbyści Watahy RC Zielona Góra przegrali na wyjeździe z Arką Rumia 27:30 w spotkaniu 4. kolejki I ligi.
Zielonogórzanie pozostają na dnie tabeli bez zwycięstwa, a po tym meczu chwalił ich trener Paweł Prokopowicz:
Rugbyści Watahy RC Zielona Góra przegrali na wyjeździe z Arką Rumia 27:30 w spotkaniu 4. kolejki I ligi.
Zielonogórzanie pozostają na dnie tabeli bez zwycięstwa, a po tym meczu chwalił ich trener Paweł Prokopowicz:
Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski na dzisiejszej sesji sejmiku raportował o sytuacji na kolei. - Niektórzy mówią o wykluczeniu komunikacyjnym na północy...
Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS-u UZ przegrali przed własną publicznością z LKS-em PR OSiR Komprachcice 22:29 w meczu 4....
„Powiat 2025” - pod takim kryptonimem odbywały się kilkudniowe ćwiczenia z reagowania kryzysowego w powiecie żagańskim. Podczas sprawdzenia synchronizacji i...
Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki ekstraklasy piłkarze wodni Alfy Gorzów Wlkp. W pierwszym w tym sezonie spotkaniu gorzowianie pokonali w Ostrowcu...
Zmiana w zarządzie województwa lubuskiego. Łukasz Porycki został wybrany na nowego członka zarządu. Za jego kandydaturą głosowało 24 radnych przy...
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić stanowisko dotyczące obowiązków krajów członkowskich UE związanych z paktem migracyjnym. Według ostatnich informacji...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra