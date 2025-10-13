Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS-u UZ przegrali przed własną publicznością z LKS-em PR OSiR Komprachcice 22:29 w meczu 4. kolejki II ligi.
Do przerwy zespół trenera Pawła Peteli przegrywał w tym spotkaniu 11:15.
„Powiat 2025” - pod takim kryptonimem odbywały się kilkudniowe ćwiczenia z reagowania kryzysowego w powiecie żagańskim. Podczas sprawdzenia synchronizacji i...
Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki ekstraklasy piłkarze wodni Alfy Gorzów Wlkp. W pierwszym w tym sezonie spotkaniu gorzowianie pokonali w Ostrowcu...
Zmiana w zarządzie województwa lubuskiego. Łukasz Porycki został wybrany na nowego członka zarządu. Za jego kandydaturą głosowało 24 radnych przy...
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić stanowisko dotyczące obowiązków krajów członkowskich UE związanych z paktem migracyjnym. Według ostatnich informacji...
Koszykarze Wilków Żary Basketball pokonali w Gorzowie Wlkp. rezerwy Kangoo Basket 102:76 (19:28, 26:22, 16:24, 15:28) w meczu 3 kolejki...
Już tylko kilka dni zostało hodowcom trzody chlewnej na złożenie wniosków o dotacje na bioasekurację ich gospodarstw rolnych. Agencja Restrukturyzacji...
