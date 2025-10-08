Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów zdobyli Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. W rozegranym w Nowej Soli meczu, który de facto był spotkaniem towarzyskim, gorzowianie wygrali z miejscową Karton-Pak Astrą 3:1.

Początkowe trzy sety stały pod znakiem wyrównanej walki, z czego drugi padł łupem gospodarzy, którzy wygrali 25:21. Pierwszą i trzecią partię nieznacznie zwyciężyli gorzowianie – odpowiednio do 20 i 22, a w czwartej Cuprum Stilon już całkowicie dominował, triumfując 25:13.

Dla Stilonu był to kolejny z przedsezonowych sparingów, ale pierwszy z Thiago Veloso w składzie. Rozgrywający został wybrany MVP meczu:

Z kolei nowosolanie, którzy są już w trakcie pierwszoligowego sezonu, wykorzystali ten mecz jako przetarcie przed sobotnim starciem z BBTS-em Bielsko-Biała: