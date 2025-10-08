Reprezentanci Polski z gorzowskiego Startu podsumowali dzisiaj swoje starty w ostatnich mistrzostwach świata w paralekkiejatletyce i parałucznictwie.

O ile w łucznictwie, o czym informowaliśmy, Milena Olszewka tym razem nie zdobyła żadnego medalu, o tyle lekkoatleci w zakończonych w niedzielę zawodach w New Delhi wywalczyli 10 medali, w tym aż 7 złotych.

Dwa złote zdobyła Magda Andruszkiewicz, która jest podopieczna trenera Marcina Kozieja.

Dla Zbigniewa Lewkowicza sukcesy w Indiach liczyły się niejako podwójnie, bo jest trenerem i prezesem gorzowskiego klubu:

Złoty medal w pchnięciu kulą wywalczył Bartosz Górczak

Z kolei ze swojego czwartego brązowego medalu cieszył się inny kulomiot Lech Stoltman, który w swoim dorobku ma już krążek ze srebrnego kruszcu

Na piątym miejscu konkurs skoku wzwyż ukończył Łukasz Mamczarz, jedyny w stawce, który w konkursie nie może korzystać z protezy amputowanej nogi.