Bartosz Paczkowski i Mateusz Bania z UKS Sztangiści Zielona Góra uzyskali awans do finału mistrzostw Polski, które od 24 do 26. października odbędą się w Sokołowie Podlaskim. W turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Polski do lat 15, który odbył się w Wierzbnie na pomoście zaprezentowało się siedemdziesiąt dziewcząt i chłopców z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Obaj zielonogórscy ciężarowcy wystąpili w wadze 96 kg. 15 letni Bartosz Paczkowski zajął piąte, a o rok młodszy Mateusz Bania był siódmy. Występ podopiecznych podsumowuje Michał Strykowski – wiceprezes i szkoleniowiec UKS Sztangiści: