Laura Adamska została mistrzynią Polski młodziczek w strzelaniu karabinowym w trzech postawach podczas krajowego czempionatu, który odbył się we Wrocławiu.
Dodatkowo zawodniczka Gwardii Zielona Góra wywalczyła srebro w konkurencji karabinu 40 strzałów leżąc. Tak mówi o swoim występie w stolicy Dolnego Śląska:
Trenerka Laury, Ewa Matuszkiewicz dodaje, że zawodniczka przywiozła z Wrocławia nie tylko medale:
Dodajmy, że w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 2×30 młodzików brąz zdobył Karol Rodzoch z Kadeta Gorzów.