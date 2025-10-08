Laura Adamska została mistrzynią Polski młodziczek w strzelaniu karabinowym w trzech postawach podczas krajowego czempionatu, który odbył się we Wrocławiu.

Dodatkowo zawodniczka Gwardii Zielona Góra wywalczyła srebro w konkurencji karabinu 40 strzałów leżąc. Tak mówi o swoim występie w stolicy Dolnego Śląska:

Trenerka Laury, Ewa Matuszkiewicz dodaje, że zawodniczka przywiozła z Wrocławia nie tylko medale:

Dodajmy, że w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 2×30 młodzików brąz zdobył Karol Rodzoch z Kadeta Gorzów.