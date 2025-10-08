Paratenisista stołowy Startu Zielona Góra Piotr Grudzień wygrał silnie obsadzony turniej World Para Elite w Sao Paulo w Brazylii!

Zwyciężył w klasie niepełnosprawności 8, a w finale pokonał Thomasa Bouvaisa 3-2.

Co ciekawe – nasz zawodnik miał nie jechać na turniej – trener z Polskiego Związku Tenisa Stołowego stwierdził bowiem, że do Brazylii nie poleci żaden polski zawodnik. Grudzień(i nie tylko on) musiał znaleźć finansowanie na wyjazd po związkiem. A po turnieju nie ukrywa żalu do szkoleniowca: