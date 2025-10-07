Julian Iwaszko z UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą zdobył złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym.
16-letni kostrzynianin rywalizujący w kategorii 71 kg stoczył w Radomiu cztery zwycięskie walki:
Julian Iwaszko z UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą zdobył złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym.
16-letni kostrzynianin rywalizujący w kategorii 71 kg stoczył w Radomiu cztery zwycięskie walki:
Jak wyglądają kulisy zawodów balonowych? Jakie umiejętności są najważniejsze, żeby zdobyć tytuł mistrza? Czy każdy może nauczyć się latać? O...
Październik od lat nazywany jest miesiącem walki z nowotworem piersi. My nazywamy to działaniami profilaktycznymi, zachęcamy do udziału w Różowym...
Czy i co wiemy o prawach człowieka? Czy i gdzie szukamy wiedzy n ten temat? Dlaczego warto przyjść na projekcje...
W obchody Miesiąca Świadomości Raka Piersi włącza się także gmina Sulechów. 14 października w auli Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie odbędzie...
Parlament Europejski uchylił immunitety deputowanym Prawa i Sprawiedliwości - Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Decyzja zapadła na sesji plenarnej w...
Gorzowscy policjanci przypominają o odblaskach. Zmrok zapada już coraz wcześniej, a odblaskowy element to skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa pieszych.Dobrze wiedzą...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra