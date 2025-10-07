W ubiegłym miesiącu lotnisko Zielona Góra-Babimost obsłużyło ponad 8,1 tys. pasażerów – poinformowała zarządzająca obiektem spółka Polskie Porty Lotnicze.
Wrzesień był jednym z lepszych miesięcy zielonogórskiego lotniska, ale nie tak dobrym jak ten przed rokiem – w zestawieniu z tym samym miesiącem ub. roku liczba odprawionych pasażerów spadła o blisko jedną piątą (24 proc.).
Korzystających z lotniska jednak przybywa, co pokazuje inna statystyka. W ciągu trzech kwartałów z usług lotniska skorzystało 65,2 tys. podróżnych, co daje nieznaczny, bo jednoprocentowy, ale jednak wzrost w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
PPL od października proponuje dodatkowy rejs do Warszawy – w piątki o godz. 21.45. Pomału wygasają natomiast wakacyjne, wycieczkowe czartery. Część nich będzie latać jeszcze niemal do końca października. W tym roku biura podróży oferowały odlotu z Babimostu do Egiptu, Tunezji, Turcji i Albanii.
Najpóźniej w listopadzie uruchomiony ma zostać zmodernizowany i rozbudowany terminal non-Schengen. Dzięki wartej ok. 4 mln zł inwestycji własnej PPL, przepustowość lotniska zwiększy się do nawet ćwierć miliona pasażerów rocznie.
