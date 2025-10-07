Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi. W tym okresie prowadzone są różne kampanie i akcje mające na celu zwiększenie świadomości na temat choroby oraz zachęcenie kobiet do regularnych badań. W akcję włącza się także Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Już w piątek 10 października w Zielonej Górze odbędzie się „Różowy Marsz”.

Do udziału w marszu zaprasza Sebastian Ciemnoczołowoski, marszałek województwa lubuskiego:

Wczesne wykrycie raka piersi daje niemal 90% szans na wyleczenie. Marszałek podkreśla, że profilaktyka oraz regularne badania mają ogromne znaczenie:

„Różowy Marsz” wystartuje w piątek 10 października o godzinie 13:30 spod miejskiego ratusza. Trasa zakończy się pod Urzędem Marszałkowskim, gdzie na uczestników będzie czekać specjalne miasteczko profilaktyczne.