Dziś w Planie B tematy, które dotyczą nas wszystkich – o tym, jak zachować się jako świadek pożaru czy wypadku drogowego, a także o tym, jak przygotować nasze domy na sezon grzewczy, by uniknąć tragedii.

Czy wiemy, co zrobić, gdy widzimy ogień, wypadek lub rozbity samochód? Czy pamiętamy o czyszczeniu przewodów kominowych i sprawdzaniu instalacji przed zimą?

Naszymi gośćmi dziś są: ratownik medyczny oraz strażak. Obaj z wieloletnim doświadczeniem, którzy opowiedzą nie tylko o swojej pracy, ale też podzielą się ze słuchaczami praktycznymi wskazówkami, które mogą uratować zdrowie i życie.