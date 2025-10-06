Futsaliści Przylep-Parku Świdnica po raz trzeci z rzędu zdobyli Halowy Puchar Polski na szczeblu województwa lubuskiego. W rozegranym w Krośnie Odrzańskim finale pokonali drużynę 13F Kostrzyn nad Odrą 15:4.

Pierwotnie w turnieju finałowym miały wystąpić trzy ekipy, ale Tęcza Krosno Homanit Krosno Odrzańskie wycofała się z rozgrywek. Wobec tego doszło jedynie do bezpośredniego pojedynku o trofeum. Już do przerwy zespół spod Zielonej Góry prowadził 6:2, a w drugiej połowie tylko powiększył rozmiary zwycięstwa.

Teraz futsaliści Przylep-Parku będą reprezentować województwo w I rundzie szczebla centralnego. Ich rywalem będą drugoligowe rezerwy Śląska Wrocław.

O decydującym meczu etapu wojewódzkiego oraz najbliższym przeciwniku mówi zdobywca czterech goli w finale, Mateusz Biereśniewicz:

Mecz Przylep-Parku ze Śląskiem II ma odbyć się w sobotę 11 października o godzinie 19:30 w Świdnicy. Ostateczny termin zostanie wyznaczony w najbliższych dniach.