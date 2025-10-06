W pierwszej kolejce lubuskiej III ligi siatkarzy drugi zespół Olimpii Sulęcin przegrał u siebie z Osiński-Trans AZS-em UZ Zielona Góra 0:3.

W poszczególnych setach akademicy wygrywali kolejno do 12, 19 i 21. Z występu podopiecznych zadowolony jest trener AZS-u, Adrian Buchowski:

O pozytywach w grze swojej drużyny, a także o celu trzecioligowego projektu sulęcińskiego klubu mówi trener rezerw Olimpii, Sebastian Kraska:

W pozostałych meczach inauguracyjnej kolejki III ligi Tęcza Krosno Odrzańskie pokonała Dziki Kowalów 3:0, Żak Krzeszyce wygrał z Akademią Siatkówki Orzeł Międzyrzecz 3:0, natomiast AS Słubice zwyciężył 3:2 w starciu z Sokołem Pyrzyce.