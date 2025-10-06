Mateusz Koktysz i Szymon Rybok z AZS AWF Gorzów zdobyli złoty i srebrny medal w dwójce bez sternika podczas regat Baltic Cup, kończących międzynarodowy sezon wioślarski.
O występie w szwedzkiej miejscowości Örkelljunga mówi Mateusz Koktysz:
Mateusz Koktysz i Szymon Rybok z AZS AWF Gorzów zdobyli złoty i srebrny medal w dwójce bez sternika podczas regat Baltic Cup, kończących międzynarodowy sezon wioślarski.
O występie w szwedzkiej miejscowości Örkelljunga mówi Mateusz Koktysz:
Koszykarze Wilków Żary Basketball pokonali we własnej hali Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 94:90 w meczu 2. kolejki dolnośląsko-lubuskiej III...
Jest szansa na skrócenie korków w kierunku Niemiec na autostradzie A2. Utrudnienia na trasie wynikają z kontroli prowadzonych na jednym...
Naczelnik wydziału architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu usłyszał osiem zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnioną...
Gorzowski szpital będzie mógł wkrótce przeprowadzać zabiegi transplantacji szpiku od innych osób.Procedura alllogeniczna polega na przeszczepieniu pacjentowi krwiotwórczych komórek macierzystych...
Zielona Góra ma kolejnego bachusika, a właściwie bachantkę. Tym razem rzeźba przedstawia pielęgniarkę, która wita pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego. Dzisiejsze odsłonięcie...
Prokuratura Rejonowa we Wschowie oskarżyła 24-letniego mężczyznę o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. Grozi mu od dwóch do 15...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra