Stało się to, o czym mówiono od 2 tygodni w światku żużlowym – Piotr Protasiewicz będzie nowym dyrektorem sportowym i trenerem Sparty Wrocław.

Były dyrektor sportowy i trener Falubazu podpisał właśnie kontrakt z wrocławskim zespołem i od 1 listopada rozpocznie oficjalne przygotowania do sezonu 2026.

Przypomnijmy, że Protasiewicz jeszcze dwa tygodnie temu miał ważną umowę z Falubazem, ale zrezygnował z pracy w klubie, a przyczyną – nieoficjalnie, bo sam Protasiewicz na razie nie mówi na ten temat – była trudna współpraca z prezesem klubu, Adamem Golińskim. Ten zresztą nie zatrzymywał Protasiewicza, gdy Protasiewicz poinformował o swoim kroku.

Protasiewicz cytowany na stronie internetowej Sparty mówi tak:

– Plany na sezon 2026 były inne, ale telefon od pana Andrzeja Rusko oraz przebieg spotkania spowodowały, że jestem we Wrocławiu. Wizja współpracy i jej zakres są jasne. Zostałem obdarzony dużym zaufaniem. Znam oczekiwania i zdaję sobie sprawę, że przychodzę do wielkiego klubu, świetnie zarządzanego i z dużymi aspiracjami sportowymi. Obiecuję, że jak zawsze, dam z siebie wszystko. Zaczynamy już przygotowania do sezonu.

Tymczasem Falubaz ciągle nie ma nowego ani dyrektora sportowego ani trenera – słychać o propozycjach dla Rafała Dobruckiego i innych szkoleniowców, ale na razie klub milczy w kwestii nowego prowadzącego zespół.