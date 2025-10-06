Prokuratura Rejonowa we Wschowie oskarżyła 24-letniego mężczyznę o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. Grozi mu od dwóch do 15 lat więzienia.

Sprawę wykryło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W lipcu tego roku śledczy z Katowic poinformowali o niej prokuraturę we Wschowie.

W sądzie wylądował teraz akt oskarżenia. 24-latek miał rozpowszechniać materiały pedofilskie przez komunikator Discord. Udostępniał adres prowadzący do zaszyfrowanej pamięci w chmurze. Ponadto ten sam użytkownik udostępniał adres do przestrzeni dyskowej na rosyjskich serwerach, na których miały znajdować się treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zabezpieczono telefon komórkowy wraz z kartą sim oraz komputer stacjonarny wraz z dyskiem

– informuje Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Biegły na telefonie oskarzonego znalazł ponad 100 plików graficznych z wizerunkami nagich ciał osób, których wygląd mógł wskazywać, że są to osoby małoletnie, jak również filmy, na których były osoby małoletnie i dorośli w określonym kontekście. Biegli z zakresu opinii antropologicznej potwierdzili, że w materiałach występują osoby małoletnie

– wyjaśnia Antonowicz.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucaneg czynu i odmówił składania wyjaśnień.