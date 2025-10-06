Tobiasz Główczyk z ZKS Palmiarnia zajął trzecie miejsce w Grand Prix Polski młodzików w tenisie stołowym. Jego rówieśnik Miłosz Grocholski cieszył się za to z sukcesu drużyny w zawodach w Szwecji.

12-letni Tobiasz Główczyk uważa, że była szansa na zdobycie wyższego miejsca w turnieju, który odbył się w Poznaniu:

W Grand Prix Polski młodzików miejsca 5-8 zajęli klubowi koledzy Tobiasza Główczyka: Jakub Błaszczyk i Miłosz Grocholski. Pochodzący z Wrocławia 12-letni Grocholski od dwóch miesięcy trenuje w Drzonkowie i reprezentuje barwy ZKS-u. Ma także za sobą udany występ w turnieju międzynarodowym w Szwecji: