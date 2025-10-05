TS Masterchem Przylep wygrywa z Rolnikiem Głogówek w kolejnym meczu 3 ligi pań. Do prerwy był remis, ale w II połowie już zielonogórzanki wyraźnie przeważały i udokumentowały to zdecydowanie.

Miejscowe znakomicie weszły w mecz, miały przewagę i prowadziły już w 6 minucie! Po dośrodkowaniu z prawej strony piłka spadła pod nogi Aleksandry Szykuły, ta uderzyła mocno w kierunku bramki Rolnika, piłka przelobowała bramkarkę gości i było 1-0!

W 18 minucie Beata Walczyk huknęła z rzutu wolnego z lewej strony z dość ostrego kąta, a zasłonięta i zaskoczona bramkarka przyjezdnych wpuściła drugiego gola. 2-0!

Potem zaczęły szarżować zawodniczki Rolnika, trzy dobre obrony zaliczyła bramkarka z Przylepu – Wiktoria Szadzianiec, ale w 29 minucie nie była w stanie nic zrobić. Po faulu jednak z koleżanek był rzut karny i Julia Gąsiorowska strzeliła kontaktowego gola dla rywalek.

10 minut później był remis. Teraz z wolnego z 30 metrów uderzyła Aneta Globisz, piłka przelobowała bramkarkę Przylepu i wpadł pod poprzeczkę. Do przerwy było 2-2 choć gospodynie miały jeszcze 2 okazje do strzelenia gola. Najpierw jednak strzał Szykuły był za lekki i bramkarka obroniła, a potem piłka trafiła w poprzeczkę, a za moment sędzia zakończył I część spotkania.

Druga połowa to już spora przewaga TS-u Przylep. W 69 minucie świetne wejście w pole karne Barbary Kowalskiej, mocny strzał w długi róg i 3-1. Ostatnie dwa gole strzeliła wprowadzona w II połowie Wirginia Kurek. Najpierw po karnym za faul na Anicie Mazurek, a na koniec pięknym technicznym strzałem z pola karnego i zespół Krzysztofa Nykla zwyciężył wyraźnie.

