Franciszek Szczyrba (z kompletem 15+3 punktów) z ROW-u Rybnik wygrał 3. finał Indywidualnych Mistrzostw Polski 500 Rcc na żużlu i tym samym przypieczętował zdobycie tytułu. Drugi w finale turnieju w Zielonej Górze był Bartłomiej Kubica ze Śląska Świętochłowice (10+3+2) , trzeci Dawid Oscenda (12+1) z Unii Leszno, a czwarty Krzysztof Harendarczyk ze Sparty Wrocław (9+2+0). Oscenda skończył ze srebrem, a brąz wywalczył Harendarczyk.

Na zielonogórskim torze oglądaliśmy dwóch zawodników miejscowego Falubazu. Marcel Czyżniejewski, który pierwotnie miał być rezerwowym, ostatecznie zastąpił kontuzjowanego Juliana Wroneckiego i zdobył 8 punktów (1, 0, 1, 3, 3). Jego klubowy kolega Wiktor Wojciechowski zgromadził 3 „oczka” (0, 1, 1, 0, 1), a jedyny przedstawiciel Stali Gorzów – Kacper Sobkowiak wywalczył 6 punktów (0, 2, 1, 1, 2).