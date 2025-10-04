Wieczorem poznamy rozstrzygnięcia Międzynarodowego Festiwalu NNW w Gdyni. To największy przegląd twórczości poświęconej historii najnowszej. W konkursie radiowym są dwie audycje wyprodukowane przez Radio Zachód.

To reportaż Marzeny Wróbel-Szały „Będziemy pamiętać”. To opowieść o regionalistach z Bytomia Odrzańskiego, którzy przywracają pamięć o lokalnych bohaterach.

W konkursie jest także dokument Kamila Hypkiego „Najdłuższy marsz”. Audycja poświęcona jest jednemu z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Zielonej Góry – „marszowi śmierci” z niemieckiego obozu pracy dla żydowskich więźniarek.

