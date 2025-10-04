Pan Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do październikowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Kolejne eliminacje odbędą się 11 i 18 października, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest prezes Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (4.10):

1. Kto został tegorocznym letnim mistrzem Polski w kombinacji norweskiej?

A. Jakub Cieślar, B. Miłosz Krzempek, C. Andrzej Waliczek

Odp. C – Andrzej Waliczek został w Zakopanem letnim mistrzem Polski w kombinacji norweskiej. Tym samym obronił tytuł sprzed roku.

Srebrny medal zdobył Miłosz Krzempek, a na najniższym stopniu podium stanął Jakub Cieślar.

2. Malwina Misjan wystąpiła na tegorocznych lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w biegach na 1500 i 5000 metrów. A jaki reprezentuje gorzowski klub?

A. Team Baryła, B. ALKS AJP, C. AZS AWF

Odp. A. KS Team Baryła.

3. Marcin Horbacz – dwukrotny olimpijczyk z Aten i Pekinu w pięcioboju nowoczesnym po zakończeniu sportowej kariery zdecydował się na występy w zawodach pływackich w kategorii masters. Barwy klubu z jakiego miasta reprezentuje w zawodach pływackich?

A. Zielonej Góry, B. Koszalina, C. Słupska

Odp. B. z Koszalina.

4. Oscar Piastri wygrał Grand Prix Holandii, 15. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Jakiej narodowości jest zwycięzca GP Holandii?

A. Włoch, B. Belgii, C. Australii

Odp. C – Australii

5. Który z piłkarzy zagrał w filmie ,,Poranek kojota’’?

A. Sebastian Mila, B. Tomasz Iwan, C. Euzebiusz Smolarek

Odp. B – Tomasz Iwan.

6. W filmie „Jutro Meksyk” z 1965 roku ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej, aktor wciela się w rolę trenera Pawła Jańczaka, który specjalizuje się w jednej z dyscyplin sportowych. W której?

A. boksie, B. skoku w dal. C. skokach do wody

Odp. C – Skokach do wody.

7. Ile razy Krzysztof Kasprzak stawał na podium żużlowych indywidualnych mistrzostw Europy?

A. 1, B. 2, C. 3.

Odp. B – 2. W 2003 roku wygrał w czeskich Slanach, a rok wcześniej w Rybniku był drugi. Wygrał Szwed Magnus Zetterstroem.

8. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ma nowego trenera. Kto nim został?

A. Robert Kalaber, B. Pekka Tirkkonen, C. Andrzej Chowaniec

Odp. B – Selekcjonerem kadry został Pekka Tirkkonen. Fin zastąpił Słowaka Roberta Kalabera, który zakończył współpracę z PZHL w czerwcu. Tirkkonen od dwóch lat prowadzi GKS Tychy, z którym wywalczył mistrzostwo i Puchar Polski. Jego umowa z PZHL obowiązuje do końca sezonu.