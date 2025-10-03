Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów awansowali do finału Turnieju o Puchar Prezydenta Gorzowa.

W półfinale gorzowianie pokonali wicemistrza Niemiec, SVG Luneburg 3:2. Pierwsze dwa sety Cuprum Stilon wygrał dość gładko 25:14 i 25:19. W trzeciej wyrównanej partii też wydawało się, że ostatecznie wygrają miejscowi, ale końcówka należała do Niemców, którzy zwyciężyli do 22. Kontrolowali oni również większość czwartego seta, który skończył się wynikiem 20:25. Tie-breaka Cuprum Stilon wygrał 15:11:

W finale, około godziny 16:00 Cuprum Stilon zmierzy się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, która także 3:2 pokonała Berlin Recycling Volleys.