9 września został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po Prostu Człowiek” organizowany przez Radio Zachód. Na specjalnej Gali z udziałem nominowanych dziennikarzy, członków Jury, syna naszej patronki Ireny Linkiewicz – Adama i zaproszonych gości ogłosiliśmy werdykt. Członkowie naszego Jury to mistrzowie reportażu radiowego: Anna Sekudewicz, Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Jan Smyk i Cezary Galek. Cały werdykt w specjalnej zakładce konkursowej na naszej stronie głównej, dostępny również z poziomu strony redakcji reportażu. ZOBACZ WERDYKT

Przedtem w studiu koncertowym Radia Zachód odbyliśmy mini sesję dziennikarską pt. Subiektywna historia Polskiego Reportażu Radiowego, którego prelegentami byli członkowie naszego Jury. Spotkanie zostało zarejestrowane i prezentujemy je w niedzielnym cyklu w formie audycji. Część pierwsza dotycząca patronki konkursu i jej twórczości za nami.POSŁUCHAJ Kolejna w niedzielę po 9.00 za tydzień.

Co kilka tygodni prezentujemy też na antenie jeden nagrodzony albo wyróżniony reportaż. Zaczęliśmy od pierwszej nagrody, która trafiła do Michała Słobodziana z Polskiego Radia PIK za reportaż „Plan B”.POSŁUCHAJ

Przed nami nagroda trzecia nagroda w konkursie, która trafiła do rąk naszej redakcyjnej koleżanki Elżbiety Wozowczyk-Leszko.

O AUTORCE

Elżbieta Wozowczyk-Leszko jest związana z Redakcją Reportażu Radia Zachód. Lubi słuchać ludzi. Ciekawią ją ich historie osadzone w różnych kontekstach. Lubi też pracę montażową – składanie słów w obrazy pokazujące życie takim, jakie jest. Uczyła się tego latami doświadczając rewolucyjnych zmian w technice pracy radiowej. Pamięta radio analogowe, cięcie taśmy i sklejki, nagrania na kasetach i mini dyskach. Ale to tylko technika, narzędzia, które wykorzystuje aby opowiadać o ludziach, sprawach i wydarzeniach. Ważniejsze jest zbudowanie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy.

O REPORTAŻU

Urszula Wujciów jest osobą z niepełnosprawnością ruchową. Dzisiaj jest już dorosłą kobietą, ale w czasie dorastania mimo, że z ufnością i otwartością poznawała świat i ludzi, doświadczyła poczucia niewidzialności wręcz odrzucenia. Mimo swoich ograniczeń żyje pełnią życia, ma męża z którym wychowuje dwójkę dzieci. Dlatego jest bardzo radosna i szczęśliwa. Jest też bardzo samodzielna. Pracuje, założyła fundację, a nawet próbowała swych sił jako taksówkarz. Namówiona przez męża skakała na spadochronie, co było prezentem o niego.Teraz na swoim przykładzie zachęca do uwierzenia w siebie ludzi, którzy utknęli i boją się ruszyć z miejsca. Uważa, że bariery i ograniczenia są w naszych głowach. Poruszając się w świecie stereotypów nie widzimy prawdziwej wartości człowieka. Każdy ma prawo do spełniania marzeń i realizowania samego siebie.

Z rodzinnego archiwum i podczas wręczenia nagrody (foto- K. Filmanowicz).