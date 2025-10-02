W Gdyni rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W ciągu czterech dni widzowie zobaczą ponad 70 filmów fabularnych i dokumentalnych z całego świata. Jest też konkurs audycji radiowych, w którym startują dwie produkcje Radia Zachód.

W programie znalazło się ponad 50 dokumentów, m.in. „Krawiec prezydentów” Ricka Minnicha o Martinie Greenfieldzie, ocalałym z Auschwitz krawcu amerykańskich prezydentów; „Trzy śmierci Meriana Coopera” Rafała Salaty, opowiadające o niepokornym pilocie, filmowcu i twórcy „King Konga”; „Danger Zone” Vity Marii Drygas o turystyce wojennej; oraz „Macedończyk” Petra Aleksowskiego o dzieciach wywiezionych z Grecji w czasie wojny domowej w 1948 r.

Wśród filmów fabularnych pokazane zostaną m.in. „Cabrini” Alejandro Monteverde – historia siostry Franceski Cabrini walczącej o prawa imigrantów w Nowym Jorku, oraz „Dzieci Rewolucji” wenezuelskiego reżysera Carlosa Caridada Montero.

Festiwal otworzy film „Skarbek” w reżyserii Jamesa Marquanda, thriller szpiegowski o Krystynie Skarbek, „naszej bohaterce, super szpiegu, polskim Bondzie w spódnicy”.

Oprócz projekcji zaplanowano debaty, warsztaty, spotkania z twórcami i świadkami historii, a także konkurs reportaży radiowych, przegląd etiud studenckich, masterclassy, wystawy i koncerty. Tradycyjnie częścią programu będzie także strefa nowych technologii z grami komputerowymi i filmami VR.

– To, co łączy nas filmowców, to odpowiedzialne i kreatywne opowiadanie o drogach do wolności. Różne kraje, różne formy, jeden cel – przełożyć historię na język filmu – powiedział dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski.