Nowa era w SKM-ie Zastalu Zielona Góra.

Stowarzyszenie ma nowy zarząd, a został on wybrany przez nadzwyczajne walne zebranie członków.

Prezesem klubu jest Damian Worchacz, a w zarządzie są jeszcze wiceprezes, trener Artur Cielma i wieloletnia pracownica klubu, kierownik administracji – Iwona Wojciechowska.

Walne – z tego, co słyszymy nieoficjalnie – było pełne emocji.

Jak wiadomo – już kilka tygodni temu naciski miasta doprowadziły do rozszerzenia zarządu do 5 osób, a na walnym planowano odwołanie członków starych władz i wiadomo było, że nowym prezesem ma zostać Worchacz.

Miasto mocno na to naciskało, bo nie podobało się mu dotychczasowe zarządzanie klubem, poza tym coraz głośniej swoje niezadowolenie z zarządu wyrażali rodzice.

Stary zarząd próbował jeszcze wpłynąć na przebieg walnego, ale już jego kandydat na prowadzącego zebranie nie zyskał aprobaty członków stowarzyszenia, obrady poprowadził w końcu kandydat nowej ekipy.

Potem była rezygnacja starych władz(Sergiusz Czapla, Arkadiusz Simiński i ostateczne również Robert Morkowski chociaż tego ostatniego nowa ekipa próbowała przekonać do pozostania w zarządzie) i do zarządu dokooptowano Iwonę Wojciechowską.

Te zmiany zostały ostatecznie „zaklepane” przez walne i klub ma nowy zarząd.