Lubuskie parlamentarzystki Platformy Obywatelskiej podsumowują pierwszy rok rządowego programu „Aktywny Rodzic”. Głównym celem w naszym regionie było zapełnienie tzw. białych plam, czyli utworzenie żłobków lub klubów dziecięcych w gminach, w których one nie funkcjonowały.

W ramach programu „Aktywny Rodzic” wprowadzono trzy nowe świadczenia mające na celu wsparcie rodziców chcących pogodzić obowiązki rodzicielskie z aktywnością zawodową.

– W całym kraju stworzono prawie 640 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i 1500 nowych placówek – mówi posłanka Elżbieta Anna Polak:

Jak podkreśla posłanka Katarzyna Osos, państwo powinno zapewniać rodzicom możliwość powrotu do pracy.

– Ten program spełnił te oczekiwania – dodaje posłanka:

„Aktywny Rodzic” to inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program funkcjonuje od 1 października 2024 roku i kierowany jest do rodziców dzieci w wieku od roku do 3 lat.