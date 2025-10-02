Ziye Tao jako pierwszy zagra na XIX Konkursie Chopinowskim. W piątkowej porannej sesji wystąpi także trzech Polaków: Jan Widlarz, Andrzej Wierciński oraz Krzysztof Wierciński. Pierwszy etap potrwa do 7 października.

W piątek (3 października) rozpoczynają się przesłuchania I etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

1. Ziye Tao (Chiny) Jako pierwszy zagra – o czym zadecydowało wtorkowe losowanie litery rozpoczynającej pierwszy etap podczas konferencji na Zamku Królewskim – Ziye Tao z Chin. Pianista urodził się 18 maja 2005 r. Kształcił się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie pod kierunkiem Manchun Chen oraz Mai Su, a obecnie studiuje w konserwatorium w Oberlinie u Danga Thai Sona. Dalsza część tekstu pod grafiką Zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Aarhus w Danii, a także Nagrodę Specjalną Carla Nielsena. Otrzymał również nagrody na wielu konkursach w Chinach. Występował w wielu salach koncertowych na świecie, m.in. Warnerów w Oberlinie, Vana Cliburna w Fort Worth, Xinghai w Kantonie, Steinwaya w Pekinie i Steinwaya w Xi’an. W nadchodzącym sezonie wystąpi z Orkiestrą Filharmoniczną w Kopenhadze, Orkiestrą Symfoniczną w Aarhus i Orkiestrą Symfoniczną Jutlandii Południowej. W programie występu Ziye Tao znalazły się: Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Ballada As-dur op. 47, a także Etiuda a-moll op. 10 nr 2 i Walc As-dur op. 34 nr 1.

2. Chun Lam U (Hongkong) Drugim wykonawcą będzie Chun Lam U z Hongkongu. Urodził się 1 października 2002 r; uczył się u Rizzo Chung w GMC Academy, a obecnie jest studentem Konserwatorium w Oberlinie w klasie Danga Thai Sona. To laureat wielu międzynarodowych konkursów: im. Marii Canals, Georgego Enescu, Giny Bachauer, Vana Cliburna, w Ettlingen oraz Mozartowskiego w Zhuhai. Koncertował w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach oraz Japonii. Współpracował także z wieloma orkiestrami, w tym Filharmonii im. Georgego Enescu, symfoniczną z Fort Worth, Salzburg Chamber Soloists, Narodową Młodzieżową Orkiestrą Katalonii czy Hong Kong Sinfonietta, pod batutą Kensho Watanabego, Petera Baya, Lavarda Skou-Larsena, Manela Valdiviesa oraz Yip Wing-Sie. Pianista wykona podczas I etapu Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Etiudę a-moll op. 10 nr 2 oraz Walc As-dur op. 42 i Barkarolę Fis-dur op. 60.

3. Tomoharu Ushida (Japonia) W sesji porannej wystąpi także Tomoharu Ushida z Japonii. Pianista urodził się 16 października 1999 r. Obecnie studiuje pod kierunkiem Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształci się także u Kojiego Shimody w Tokio. Wcześniej jego mentorem był Mikhail Pletnev, później występował jako solista z jego orkiestrą i na koncertach pod jego batutą. Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Akademickiego Konkursu w Hamamatsu (2012) oraz II nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w tym mieście (2018). Został wyróżniony Nagrodą Publiczności w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds (2024). Koncertował z Orkiestrą Symfoniczną NHK, Tokijską Orkiestrą Symfoniczną, Wiedeńską Orkiestrą Kameralną, Praską Orkiestrą Symfoniczną FOK czy Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest artystą nagrywającym wyłącznie dla Universal Music. W programie jego występu znalazły się Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Etiuda C-dur op. 10 nr 1 oraz Walc As-dur op. 42 i Barkarola Fis-dur op. 60. Więcej

4. Ryan Wang (Kanada) Przed przerwą w porannej sesji wystąpi również Ryan Wang z Kanady. Ten urodzony 16 sierpnia 2007 r. pianista uczył się w Kanadzie pod kierunkiem Lee Kum-Singa i Sunsunga Konga, następnie u Garetha Owena na stypendium w Eton College. W 2024 r. zdobył dyplom artystyczny i Nagrodę im. Alfreda Cortota w paryskiej École normale de musique w klasie Mariana Rybickiego. Obecnie kontynuuje naukę u Wha Kyung Byun w Harvard-New England Conservatory, realizując program Dual-Degree. Jest zwycięzcą konkursu dla młodych muzyków BBC (2024). Wystąpił m.in. w Carnegie Hall, Fondation Louis Vuitton, Windsor Castle, w programie Ellen Show, na antenach RTHK 4, CCTV 4, CBC Music oraz francuskiego Radio Classique. Zagrał z towarzyszeniem Singapore Symphony Orchestra, Vancouver Metropolitan Orchestra, Helsingborg Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales i Orkiestry Symfonicznej Miasta Birmingham. Podczas I etapu Wang zagra Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Etiudę a-moll op. 25 nr 11, a także Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę f-moll op. 52.

5. Zitong Wang (Chiny) Po przerwie jako pierwsza wystąpi Zitong Wang z Chin. Pianistka, urodzona 3 lutego 1999 r. w Mongolii, studiowała w Konserwatorium Nowej Anglii pod kierunkiem Danga Thai Sona. Jest zwyciężczynią konkursów: bachowskiego im. Rosalyn Tureck w Nowym Jorku (2010), w Princeton (2020) i w Ferrolu (Hiszpania, 2022). W 2023 r. zdobyła VI nagrodę na Konkursie Busoniego w Bolzano. Zadebiutowała recitalem w Forbidden City Concert Hall w Pekinie w wieku 13 lat. Wystąpiła też w Verizon Hall w Pensylwanii, Severance Hall w Cleveland, Steinway Hall w Nowym Jorku oraz w Pekinie, Szanghaju i Tajpej, z orkiestrami z Filadelfii, Cleveland, New Jersey, hiszpańskiej Galicji, pod batutą m.in. Jahja Linga czy Xian Zhang. Jako kameralistka współpracowała m.in. z Mengiem-Chieh Liu, Robertem Díazem oraz Chamber Music Northwest. Zitong Wang w I etapie zagra Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, a także Walc As-dur op. 42 i Fantazję f-moll op. 49.

6. Jan Widlarz (Polska) W porannej sesji wystąpi także trzech Polaków. Pierwszym z nich będzie Jan Widlarz. Pianista urodził się 24 czerwca 2002 r. Jest uczniem Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zdobywca nagród w konkursach pianistycznych, m.in. II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Roma” (2016), III nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie (2018) czy medalu honorowego w Konkursie im. Marii Canals w Barcelonie (2024). Jako solista grał z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncertował w wielu miastach Polski, m.in. w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i w NOSPR w Katowicach. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Yamaha Music Europe. W programie jego występu znalazły się Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1, Etiuda gis-moll op. 25 nr 6 i Ballada f-moll op. 52.

7. Andrzej Wierciński (Polska) W pierwszej porannej sesji wystąpi także Andrzej Wierciński – pianista już znany konkursowej publiczności. Należy do wąskiego grona osób mogących pochwalić się kilkukrotnym startem w Konkursie Chopinowskim, którego zasady przewidują uczestnictwo maksymalnie do 30. roku życia. Udało mu się dotrzeć do II etapu w 2015 r. oraz do III etapu w 2021 r. Urodzony się 21 listopada 1995 r. artysta, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu Wojciecha Świtały oraz Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem Pavla Gililova. Jest również absolwentem Royal College of Music w Londynie w klasie Normy Fisher. Wierciński jest także stypendystą Krystiana Zimermana, Fundacji Yamahy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sinfonii Varsovii (Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka). Jest laureatem pierwszych nagród wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in: w Saint-Priest, Wiedniu (2019) i Neapolu (2018); jest także półfinalistą XVIII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina (2021). W ostatnich latach występował z recitalami w większości krajów europejskich, a także w Kanadzie, Dubaju, Indonezji i Japonii. W I etapie konkursu Andrzej Wierciński wykona Balladę f-moll op. 52, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 oraz Etiudę a-moll op. 25 nr 11 i Walc Es-dur op. 18.

8. Krzysztof Wierciński (Polska) Pierwszą konkursową sesję zamknie Krzysztof Wierciński. Artysta urodził się 22 lutego 2003 r. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Joanny Ławrynowicz-Just. Kształcił się także u Leonida Margariusa, Ariego Vardiego, Janusza Olejniczaka, Andrzeja Jasińskiego, Elżbiety Stefańskiej oraz Tobiasa Kocha. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, w tym na II Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (II nagroda) czy XIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Narwie (II nagroda). Koncertował w Europie, Ameryce Północnej i Azji, m.in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach czy Oranżerii w Parku Bagatelle w Paryżu. Pianista w I etapie wykona Etiudę cis-moll op. 25 nr 7 i Etiudę h-moll op. 25 nr 10, a także Balladę As-dur op. 47 oraz Walc Es-dur op. 18