Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól przegrali we własnej hali ze Spartą Grodzisk Mazowiecki 2:3 w kolejnym meczu I ligi.

Pierwszy set nie rozpoczął się najlepiej dla nowosolan, którzy przegrywali w nim już 12:15, potem 14:20, a finalnie przegrali go 19:25. W drugim prowadzili od stanu 7:6 i zwyciężyli na przewagi do 26:24, a w trzecim prowadząc od stanu 10:10 triumfowali do 20. W czwartej partii goście prowadzili od początku i lepsi byli do 18, zaś w zaciętym tie-breaku było już 12:10 dla Astry, ale ostatecznie nowosolanie przegrali 14:16 i zainkasowali tylko jeden punkt w starciu z beniaminkiem.

Złości po zakończeniu spotkania nie ukrywa trener nowosolan:

Z kolei szkoleniowiec gości cieszył się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie: