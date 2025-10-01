Piłkarki MUKS PS Kostrzyn pokonały w Witnicy TS Przylep Zielona Góra 3:0 (1:0) i tym samym zdobyły Puchar Polski na szczeblu okręgu lubuskiego.

Obie drużyny skoncentrowały się na obronie i nie stworzyły zbyt wielu sytuacji strzeleckich. W pierwszej połowie niewielka przewagę miały kostrzynianki, które w 40 minucie, po strzale Malwiny Sawickiej zdobyły prowadzenie. Na drugą bramkę trzeba było poczekać do 71 minuty, w której Weronika Dziechciarz wykorzystała rzut karny podyktowany przez sędziego po faulu Hanny Szestakow na Zuzannie Bieszczat. Zespół z Przylepu chciał zniwelować straty, ale sześć minut później, po kontrataku Zuzanna Bieszczat ustaliła wynik spotkania na 3:0.

Pomeczowe wypowiedzi piłkarek i trenera MUKS „PS” Kostrzyn nad Odrą.

