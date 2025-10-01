Piłkarze ręczni Stali Gorzów awansowali do II rundy eliminacyjnej Pucharu Polski.

W I rundzie gorzowianie pokonali u siebie Grunwald Poznań 33:30. Przeciwnik to teoretycznie zespół z Ligi Centralnej, ale do Gorzowa przyjechał w większości składem występującym w pierwszoligowych rezerwach. W pierwszej połowie Stal prowadziła już 13:6, ale goście zaczęli odrabiac straty i do przerwy było 18:14. W drugiej Grunwald doprowadził nawet do remisu, ale gorzowska drużyna znów odskoczyła i zwycięstwo już do końca nie było zagrożone: