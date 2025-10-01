Makowski Fighting Championship 24 (MFC24) to gala Tomasza Makowskiego, która odbędzie się 4 października 2025 w Nowej Sol (Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Zjednoczenia 21).

W karcie głównej 11 walk, a także trzy przedwalki. Mówi Tomasz Makowski – 9-krotny zawodowy mistrz świata w K-1 i muay thai:

Walki amatorskie:

K-1 amatorska 63,5 kg – 3×2 min.: Bartłomiej Banak (AK47 Legnica vs Stanisław Kamiński (Fighter Wrocław)

K-1 amatorska – waga do ustalenia – 3×2 min.: Misza Krajewski (Maku Gym Nowe Miasteczko) – czeka na rywala

K-1 PRO AM 86 kg 3×2 min: Szymon Twardowski (Kick Fighter Zgorzelec) – Wiktor Turkiewicz (AK 47 Legnica)

Karta główna:

K-1 PRO AM +91 kg 3×2 min.: Konrad Piechaczek (Akademia Sportów Walki i Fitnessu Leś DOJO) – Alan Proszek (Maku Gym Nowe Miasteczko)

K-1 +91 kg 3×3 min.: Antoni Bogusławski (Fighter Wrocław) – Rafał Kąkolewski (Falubaz Boxing Club)

K-1 60 kg 3×3 min.: Jakub Grzywiński (Corio Team) – Dawid Ciszka (Maku Gym Nowe Miasteczko)

K-1 56 kg 3×3 min.: Karolina Knap (Ninja Academy Warszawa) – Dominika Chabiniak (Żarski Klub Sportów Walki)

K-1 86 kg 3×3 min.: Wiktor Waszczuk (KS Redalion Muaythai Międzyrzec Podlaski) – Jordan Puciata (Maku Gym Nowe Miasteczko)

K-1 71 kg 3×3 min.: Szymon Kałużny (Grappling Kraków/Striker Turek) – Fabio Di Lalla (Armia Polkowice)

K-1 81 kg – 3×3 min.: Eryk Niewęgłowski (Corpus Gym) – Dawid Rożak (Maku Gym Nowe Miasteczko)

K-1 75 kg 3×3 min.: Szymon Majewski (Złomiarz Team Gdańsk) – Adrian Tomala (Maku Gym Nowe Miasteczko)

K-1 +91 kg 3×3 min.: Witold Kaczkowski (Nolimitgym Ursus) – Marcin Bodnar (Maku Gym Nowe Miasteczko)

K-1 60 kg 3×3 min.: Michał Haiwka (Sporty Walki Piła) – Michał Gołębiowski (Maku Gym Nowe Miasteczko)

Walka wieczoru:

K-1 75 kg 5×3 min.: Patrik Ilusak (Aplik Muaythai Praha) – Emil Operchał (Przypis Team Świebodzin)