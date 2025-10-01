Jak na przestrzeni lat zmieniały się polskie sołectwa? Jaką rolę w społeczeństwie pełnią sołtysi? Co dobrego włodarz wsi może zrobić dla swoich mieszkańców? To jedne z wielu kwestii, które zostaną poruszone podczas I Lubuskiego Forum Sołtysów i Liderów.

Forum odbędzie się w najbliższą sobotę 4 października. Start o godzinie 10:00 w hotelu Ruben w Zielonej Górze.

– Wydarzenie ma charakter konferencyjno-szkoleniowy – mówi Małgorzata Jagoda, organizatorka forum:

Udział w forum jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja uczestników. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie organizatora.